Салли Мунтари
№4
Полузащитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Гана
Дата рождения
27 авг. 1984 (36) лет
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 13:00
Валенсия
2 : 1
Депортиво
20.05.2018 20 мая 2018 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2
Депортиво
1
был в запасе
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Депортиво
2 : 4
Вильярреал
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
2
Вильярреал
4
был в запасе
06.04.2018 06 апр. 2018 пт 22:00
Депортиво
3 : 2
Малага
34'
34'
34'
06.04.2018 06 апр. 2018 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
3
Малага
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 21:45
Атлетико
1 : 0
Депортиво
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
1
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
17.03.2018 17 марта 2018 сб 15:00
Депортиво
1 : 1
Лас-Пальмас
47'
47'
47'
17.03.2018 17 марта 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
09.03.2018 09 марта 2018 пт 23:00
Жирона
2 : 0
Депортиво
45'
45'
45'
09.03.2018 09 марта 2018 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Жирона
2
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
03.03.2018 03 марта 2018 сб 20:30
Депортиво
1 : 1
Эйбар
03.03.2018 03 марта 2018 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 21:30
Хетафе
3 : 0
Депортиво
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
23.02.2018 23 февр. 2018 пт 23:00
Депортиво
0 : 0
Эспаньол
23.02.2018 23 февр. 2018 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
0
Эспаньол
0
был в запасе