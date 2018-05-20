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Евро-2020
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Олимпиада
Салли Мунтари
№4
Полузащитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Гана
Дата рождения
27 авг. 1984 (36) лет
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
италия. серия а
испания. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
англия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
20.05.2018
20 мая 2018
вс
13:00
Валенсия
2 : 1
Депортиво
20.05.2018
20 мая 2018
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2
Депортиво
1
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Депортиво
2 : 4
Вильярреал
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
2
Вильярреал
4
был в запасе
06.04.2018
06 апр. 2018
пт
22:00
Депортиво
3 : 2
Малага
34'
34'
34'
06.04.2018
06 апр. 2018
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
3
Малага
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
21:45
Атлетико
1 : 0
Депортиво
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
1
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
17.03.2018
17 марта 2018
сб
15:00
Депортиво
1 : 1
Лас-Пальмас
47'
47'
47'
17.03.2018
17 марта 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
09.03.2018
09 марта 2018
пт
23:00
Жирона
2 : 0
Депортиво
45'
45'
45'
09.03.2018
09 марта 2018
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Жирона
2
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
Депортиво
1 : 1
Эйбар
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
Хетафе
3 : 0
Депортиво
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
23.02.2018
23 февр. 2018
пт
23:00
Депортиво
0 : 0
Эспаньол
23.02.2018
23 февр. 2018
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
0
Эспаньол
0
был в запасе