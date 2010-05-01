Дэвид Джеймс
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 авг. 1970 (50) лет
Рост
194
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:00
Портсмут
3 : 1
Вулверхэмптон
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Портсмут
3
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
Болтон
2 : 2
Портсмут
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Болтон
2
Портсмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 18:00
Портсмут
1 : 2
Астон Вилла
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Портсмут
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
Тоттенхэм
2 : 0
Портсмут
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 89'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
2
Портсмут
0
минуты: 1' - 89' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
Портсмут
0 : 5
Челси
90'
90'
90'
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Портсмут
0
Челси
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
Портсмут
3 : 2
Халл Сити
33'
33'
33'
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Портсмут
3
Халл Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
09.03.2010 09 марта 2010 вт 22:45
Портсмут
1 : 2
Бирмингем Сити
09.03.2010 09 марта 2010 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Портсмут
1
Бирмингем Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 18:00
Бернли
1 : 2
Портсмут
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бернли
1
Портсмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 20:30
Портсмут
1 : 2
Сток Сити
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Портсмут
1
Сток Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
09.02.2010 09 февр. 2010 вт 22:45
Портсмут
1 : 1
Сандерленд
09.02.2010 09 февр. 2010 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Портсмут
1
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
5 : 0
Портсмут
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
5
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
03.02.2010 03 февр. 2010 ср 23:00
Фулхэм
1 : 0
Портсмут
03.02.2010 03 февр. 2010 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Фулхэм
1
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 16:30
Манчестер Сити
2 : 0
Портсмут
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Сити
2
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
Сандерленд
1 : 1
Портсмут
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд
1
Портсмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 18:00
Блэкберн
3 : 1
Портсмут
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Блэкберн
3
Портсмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
Портсмут
4 : 0
Уиган Атлетик
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Портсмут
4
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 17:00
Халл Сити
0 : 0
Портсмут
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Халл Сити
0
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 17:00
Портсмут
1 : 2
Тоттенхэм
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Портсмут
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Портсмут
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вулверхэмптон
0
Портсмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 14:45
Портсмут
0 : 1
Эвертон
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Портсмут
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур