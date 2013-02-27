Сиб Хайнс
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 мая 1988 (32) года
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2013 27 февр. 2013 ср 22:45
Мидлсбро
0 : 2
Челси
27.02.2013 27 февр. 2013 ср 22:45
минуты: 34' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Мидлсбро
0
Челси
2
минуты: 34' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала