Энтони МакМахон
№29
Защитник
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Команда
Блэкпул
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 марта 1986 (35) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
Мидлсбро
0 : 1
Манчестер Сити
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Мидлсбро
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала