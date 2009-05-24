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Олимпиада
Мэттью Бэйтс
№4
Защитник
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Команда
Хартлпул Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 дек. 1986 (34) года
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Вест Хэм
2 : 1
Мидлсбро
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
2
Мидлсбро
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
Мидлсбро
1 : 1
Астон Вилла
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Мидлсбро
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
02.05.2009
02 мая 2009
сб
14:45
Мидлсбро
0 : 2
Манчестер Юнайтед
02.05.2009
02 мая 2009
сб
14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Мидлсбро
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
15:30
Арсенал
2 : 0
Мидлсбро
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал
2
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
17:00
Мидлсбро
0 : 0
Фулхэм
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Мидлсбро
0
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
Мидлсбро
3 : 1
Халл Сити
29'
64'
29'
64'
29'
64'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
29'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Мидлсбро
3
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
Болтон
4 : 1
Мидлсбро
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Болтон
4
Мидлсбро
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
14.03.2009
14 марта 2009
сб
18:00
Мидлсбро
1 : 1
Портсмут
49'
77'
49'
77'
49'
77'
14.03.2009
14 марта 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Мидлсбро
1
Портсмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
04.03.2009
04 марта 2009
ср
23:00
Тоттенхэм
4 : 0
Мидлсбро
04.03.2009
04 марта 2009
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Тоттенхэм
4
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
18:00
Мидлсбро
2 : 0
Ливерпуль
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Мидлсбро
2
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
15:45
Манчестер Сити
1 : 0
Мидлсбро
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Сити
1
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
Мидлсбро
0 : 0
Блэкберн
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Мидлсбро
0
Блэкберн
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:45
Челси
2 : 0
Мидлсбро
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Челси
2
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
18:00
Вест Бромвич
3 : 0
Мидлсбро
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
18:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Бромвич
3
Мидлсбро
0
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
18:00
Мидлсбро
1 : 1
Сандерленд
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Мидлсбро
1
Сандерленд
1
был в запасе
29.12.2008
29 дек. 2008
пн
23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Мидлсбро
29.12.2008
29 дек. 2008
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
1
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
15:45
Мидлсбро
1 : 1
Арсенал
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Мидлсбро
1
Арсенал
1
был в запасе