Эндрю Дэйвис
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
17 дек. 1984 (36) лет
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 18:00
Челси
2 : 4
Брэдфорд Сити
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 4 раунд
Челси
2
Брэдфорд Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 4 раунд