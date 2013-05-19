Росс Тернбулл
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 янв. 1985 (36) лет
Рост
193
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Челси
2 : 1
Эвертон
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Челси
2
Эвертон
1
был в запасе
11.05.2013 11 мая 2013 сб 14:45
Астон Вилла
1 : 2
Челси
11.05.2013 11 мая 2013 сб 14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Астон Вилла
1
Челси
2
был в запасе
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
Челси
2 : 2
Тоттенхэм
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Челси
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
05.05.2013 05 мая 2013 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Челси
05.05.2013 05 мая 2013 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
0
Челси
1
был в запасе
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 17:00
Челси
2 : 0
Суонси
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Челси
2
Суонси
0
был в запасе
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 18:00
Ливерпуль
2 : 2
Челси
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
2
Челси
2
был в запасе
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 22:00
Фулхэм
0 : 3
Челси
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Фулхэм
0
Челси
3
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 17:00
Челси
2 : 1
Сандерленд
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Челси
2
Сандерленд
1
был в запасе
30.03.2013 30 марта 2013 сб 18:00
Саутгемптон
2 : 1
Челси
30.03.2013 30 марта 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Саутгемптон
2
Челси
1
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 19:00
Челси
2 : 0
Вест Хэм
17.03.2013 17 марта 2013 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Челси
2
Вест Хэм
0
был в запасе
02.03.2013 02 марта 2013 сб 18:00
Челси
1 : 0
Вест Бромвич
02.03.2013 02 марта 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Челси
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 16:30
Манчестер Сити
2 : 0
Челси
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Манчестер Сити
2
Челси
0
был в запасе
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 18:00
Челси
4 : 1
Уиган Атлетик
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
4
Уиган Атлетик
1
был в запасе
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Челси
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Челси
2
был в запасе
30.01.2013 30 янв. 2013 ср 22:59
Рединг
2 : 2
Челси
30.01.2013 30 янв. 2013 ср 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Рединг
2
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 16:30
Челси
2 : 1
Арсенал
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Челси
2
Арсенал
1
был в запасе
16.01.2013 16 янв. 2013 ср 22:45
Челси
2 : 2
Саутгемптон
16.01.2013 16 янв. 2013 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Челси
2
Саутгемптон
2
был в запасе
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 18:00
Сток Сити
0 : 4
Челси
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Сток Сити
0
Челси
4
был в запасе
02.01.2013 02 янв. 2013 ср 22:45
Челси
0 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
02.01.2013 02 янв. 2013 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Челси
0
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
30.12.2012 30 дек. 2012 вс 16:30
Эвертон
1 : 2
Челси
30.12.2012 30 дек. 2012 вс 16:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Эвертон
1
Челси
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур