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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Брэд Джонс
№25
Вратарь
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Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
19 марта 1982 (39) лет
Рост
191
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2014/2015
06.12.2017
06 дек. 2017
ср
22:45
Фейеноорд
2 : 1
Наполи
06.12.2017
06 дек. 2017
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Фейеноорд
2
Наполи
1
был в запасе
21.11.2017
21 нояб. 2017
вт
22:45
Манчестер Сити
1 : 0
Фейеноорд
74'
74'
74'
21.11.2017
21 нояб. 2017
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Манчестер Сити
1
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
01.11.2017
01 нояб. 2017
ср
22:45
Шахтер
3 : 1
Фейеноорд
01.11.2017
01 нояб. 2017
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Шахтер
3
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
17.10.2017
17 окт. 2017
вт
21:45
Фейеноорд
1 : 2
Шахтер
17.10.2017
17 окт. 2017
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Фейеноорд
1
Шахтер
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
26.09.2017
26 сент. 2017
вт
21:45
Наполи
3 : 1
Фейеноорд
26.09.2017
26 сент. 2017
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Наполи
3
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
13.09.2017
13 сент. 2017
ср
21:45
Фейеноорд
0 : 4
Манчестер Сити
13.09.2017
13 сент. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Фейеноорд
0
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур