Роберт Хут
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 авг. 1984 (36) лет
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 15:30
Питерборо Юнайтед
1 : 5
Лестер Сити
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Питерборо Юнайтед
1
Лестер Сити
5
был в запасе