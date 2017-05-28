Джереми Алиадьер
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 марта 1983 (38) лет
Рост
183
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 22:00
Лорьян
0 : 0
Труа
28.05.2017 28 мая 2017 вс 22:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал
Лорьян
0
Труа
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал