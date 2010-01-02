Крис Ригготт
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 сент. 1980 (40) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
Мидлсбро
0 : 1
Манчестер Сити
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Мидлсбро
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала