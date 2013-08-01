Джеймс МакФадден
№24
Нападающий
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Команда
Мазервелл
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
14 апр. 1983 (37) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 21:45
Мазервелл
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
80'
80'
80'
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 21:45
минуты: 1' - 83'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мазервелл
0
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 83' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд