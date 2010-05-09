Ли Карсли
№26
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
28 февр. 1974 (47) лет
Рост
178
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Болтон
2 : 1
Бирмингем Сити
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Болтон
2
Бирмингем Сити
1
был в запасе
01.05.2010 01 мая 2010 сб 14:45
Бирмингем Сити
2 : 1
Бернли
01.05.2010 01 мая 2010 сб 14:45
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Бирмингем Сити
2
Бернли
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
Сток Сити
0 : 1
Бирмингем Сити
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сток Сити
0
Бирмингем Сити
1
был в запасе
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 15:45
Бирмингем Сити
0 : 0
Челси
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бирмингем Сити
0
Челси
0
был в запасе
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 18:00
Эвертон
1 : 1
Бирмингем Сити
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Эвертон
1
Бирмингем Сити
1
был в запасе
15.12.2009 15 дек. 2009 вт 23:00
Бирмингем Сити
2 : 1
Блэкберн
15.12.2009 15 дек. 2009 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бирмингем Сити
2
Блэкберн
1
был в запасе
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Вест Хэм
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бирмингем Сити
1
Вест Хэм
0
был в запасе
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 3
Бирмингем Сити
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2
Бирмингем Сити
3
был в запасе
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 15:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Бирмингем Сити
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вулверхэмптон
0
Бирмингем Сити
1
был в запасе
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Фулхэм
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Бирмингем Сити
1
Фулхэм
0
был в запасе
09.11.2009 09 нояб. 2009 пн 23:00
Ливерпуль
2 : 2
Бирмингем Сити
71'
71'
71'
09.11.2009 09 нояб. 2009 пн 23:00
минуты: 16' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ливерпуль
2
Бирмингем Сити
2
минуты: 16' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
Бирмингем Сити
0 : 0
Манчестер Сити
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бирмингем Сити
0
Манчестер Сити
0
был в запасе
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 17:00
Бирмингем Сити
2 : 1
Сандерленд
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 17:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Бирмингем Сити
2
Сандерленд
1
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 17:00
Арсенал
3 : 1
Бирмингем Сити
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
3
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:00
Бернли
2 : 1
Бирмингем Сити
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Бернли
2
Бирмингем Сити
1
был в запасе
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 17:00
Бирмингем Сити
1 : 2
Болтон
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Бирмингем Сити
1
Болтон
2
был в запасе
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 14:00
Бирмингем Сити
0 : 1
Астон Вилла
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 14:00
минуты: 47' - 87'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Бирмингем Сити
0
Астон Вилла
1
минуты: 47' - 87' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Бирмингем Сити
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Тоттенхэм
2
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 17:00
Бирмингем Сити
0 : 0
Сток Сити
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Бирмингем Сити
0
Сток Сити
0
был в запасе
19.08.2009 19 авг. 2009 ср 21:45
Бирмингем Сити
1 : 0
Портсмут
19.08.2009 19 авг. 2009 ср 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Бирмингем Сити
1
Портсмут
0
был в запасе