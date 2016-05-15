Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Микель Артета
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 марта 1982 (39) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
Арсенал
4 : 0
Астон Вилла
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
4
Астон Вилла
0
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
19:15
Сток Сити
0 : 0
Арсенал
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
19:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Сток Сити
0
Арсенал
0
был в запасе
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
Ливерпуль
3 : 3
Арсенал
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ливерпуль
3
Арсенал
3
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 1
Арсенал
40'
40'
40'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
40'
минуты: 14' - 49'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Бромвич
2
Арсенал
1
минуты: 14' - 49' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:00
Арсенал
1 : 1
Тоттенхэм
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
1
Тоттенхэм
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:30
Уотфорд
0 : 3
Арсенал
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:30
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Уотфорд
0
Арсенал
3
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
17:00
Лестер Сити
2 : 5
Арсенал
68'
68'
68'
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
17:00
минуты: 21' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лестер Сити
2
Арсенал
5
минуты: 21' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
14:45
Челси
2 : 0
Арсенал
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Челси
2
Арсенал
0
был в запасе
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
17:00
Арсенал
2 : 0
Сток Сити
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
17:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
2
Сток Сити
0
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
14:45
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Арсенал
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
14:45
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
1
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
24.08.2015
24 авг. 2015
пн
22:00
Арсенал
0 : 0
Ливерпуль
24.08.2015
24 авг. 2015
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Арсенал
0
Ливерпуль
0
был в запасе
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
15:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Арсенал
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
15:30
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Кристал Пэлас
1
Арсенал
2
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
15:30
Арсенал
0 : 2
Вест Хэм
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0
Вест Хэм
2
был в запасе