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Олимпиада
Джолеон Лескотт
№15
Защитник
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Команда
Сандерленд
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 авг. 1982 (38) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
Челси
5 : 1
Сандерленд
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Челси
5
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
16.05.2017
16 мая 2017
вт
21:45
Арсенал
2 : 0
Сандерленд
16.05.2017
16 мая 2017
вт
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал
2
Сандерленд
0
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
17:00
Сандерленд
0 : 1
Борнмут
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
0
Борнмут
1
был в запасе
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
21:45
Мидлсбро
1 : 0
Сандерленд
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Мидлсбро
1
Сандерленд
0
был в запасе
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:00
Сандерленд
0 : 0
Бернли
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Сандерленд
0
Бернли
0
был в запасе
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:00
Эвертон
2 : 0
Сандерленд
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
2
Сандерленд
0
был в запасе
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
18:00
Сандерленд
0 : 4
Саутгемптон
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Сандерленд
0
Саутгемптон
4
был в запасе
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 4
Сандерленд
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0
Сандерленд
4
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
22:45
Сандерленд
0 : 0
Тоттенхэм
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Сандерленд
0
Тоттенхэм
0
был в запасе