Лейтон Бэйнс
№3
Защитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 дек. 1984 (36) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Эвертон
1 : 3
Борнмут
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Эвертон
1
Борнмут
3
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
20.07.2020 20 июля 2020 пн 20:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
20.07.2020 20 июля 2020 пн 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
был в запасе
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:00
Эвертон
1 : 1
Астон Вилла
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
1
был в запасе
12.07.2020 12 июля 2020 вс 14:00
Вулверхэмптон
3 : 0
Эвертон
12.07.2020 12 июля 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
3
Эвертон
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:00
Эвертон
1 : 1
Саутгемптон
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Саутгемптон
1
был в запасе
06.07.2020 06 июля 2020 пн 22:00
Тоттенхэм
1 : 0
Эвертон
06.07.2020 06 июля 2020 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
1
Эвертон
0
был в запасе
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:00
Эвертон
2 : 1
Лестер Сити
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
2
Лестер Сити
1
был в запасе
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:00
Норвич Сити
0 : 1
Эвертон
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Норвич Сити
0
Эвертон
1
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.06.2020 21 июня 2020 вс 21:00
Эвертон
0 : 0
Ливерпуль
21.06.2020 21 июня 2020 вс 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
0
Ливерпуль
0
был в запасе
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
Челси
4 : 0
Эвертон
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Челси
4
Эвертон
0
был в запасе
01.03.2020 01 марта 2020 вс 17:00
Эвертон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
01.03.2020 01 марта 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 19:30
Арсенал
3 : 2
Эвертон
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
3
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 15:30
Эвертон
3 : 1
Кристал Пэлас
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
3
Кристал Пэлас
1
был в запасе
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
Уотфорд
2 : 3
Эвертон
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Уотфорд
2
Эвертон
3
был в запасе
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
Эвертон
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
2
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 1
Эвертон
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм
1
Эвертон
1
был в запасе
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
Эвертон
1 : 0
Брайтон & Хов
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Эвертон
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 20:30
Манчестер Сити
2 : 1
Эвертон
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
2
Эвертон
1
был в запасе
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Эвертон
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Эвертон
1 : 0
Бернли
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Эвертон
1
Бернли
0
был в запасе