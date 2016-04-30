Тони Хибберт
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 февр. 1981 (40) лет
Рост
173
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 17:00
Эвертон
2 : 1
Борнмут
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 17:00
минуты: 45' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
2
Борнмут
1
минуты: 45' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур