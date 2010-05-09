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Олимпиада
Ян Тернер
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
26 янв. 1984 (37) лет
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
Эвертон
1 : 0
Портсмут
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Эвертон
1
Портсмут
0
был в запасе
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:00
Сток Сити
0 : 0
Эвертон
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Сток Сити
0
Эвертон
0
был в запасе
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
17:00
Эвертон
2 : 1
Фулхэм
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
2
Фулхэм
1
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
Блэкберн
2 : 3
Эвертон
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Блэкберн
2
Эвертон
3
был в запасе
14.04.2010
14 апр. 2010
ср
21:45
Астон Вилла
2 : 2
Эвертон
14.04.2010
14 апр. 2010
ср
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Астон Вилла
2
Эвертон
2
был в запасе
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
Эвертон
2 : 2
Вест Хэм
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Эвертон
2
Вест Хэм
2
был в запасе