Дин Уайтхэд
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 янв. 1982 (39) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
Арсенал
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Арсенал
1
был в запасе
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Хаддерсфилд Таун
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Бромвич
1
Хаддерсфилд Таун
2
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 1
Хаддерсфилд Таун
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Саутгемптон
1
Хаддерсфилд Таун
1
был в запасе
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 18:00
Уотфорд
1 : 4
Хаддерсфилд Таун
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Уотфорд
1
Хаддерсфилд Таун
4
был в запасе
12.12.2017 12 дек. 2017 вт 23:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
Челси
12.12.2017 12 дек. 2017 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Челси
3
был в запасе
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
Брайтон & Хов
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
2
Брайтон & Хов
0
был в запасе
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 22:45
Арсенал
5 : 0
Хаддерсфилд Таун
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
5
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:00
Борнмут
4 : 0
Хаддерсфилд Таун
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Борнмут
4
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:30
Хаддерсфилд Таун
0 : 4
Тоттенхэм
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Тоттенхэм
4
был в запасе
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 17:00
Бернли
0 : 0
Хаддерсфилд Таун
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бернли
0
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе