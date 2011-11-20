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Олимпиада
Дачиан Варга
№40
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
15 окт. 1984 (36) лет
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
13:00
Динамо
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
68'
68'
68'
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
13:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Динамо
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 31 тур
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
15:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Зенит
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:15
Краснодар
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
45'
45'
45'
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Краснодар
0
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Крылья Советов
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
11:30
Амкар
3 : 1
Кубань (ЛФЛ)
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Амкар
3
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
ЦСКА
47'
47'
47'
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
13:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Спартак-Нальчик
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
19:45
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Анжи
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Ахмат
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Ахмат
1
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
20:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Локомотив
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
19:00
Кубань (ЛФЛ)
5 : 0
Волга
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
5
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Ростов
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Ростов
1
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
26.06.2011
26 июня 2011
вс
17:45
Рубин
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
27'
27'
27'
26.06.2011
26 июня 2011
вс
17:45
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Рубин
0
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
18.06.2011
18 июня 2011
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Краснодар
75'
75'
75'
18.06.2011
18 июня 2011
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
14.06.2011
14 июня 2011
вт
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
14.06.2011
14 июня 2011
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Крылья Советов
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.06.2011
10 июня 2011
пт
17:45
Кубань (ЛФЛ)
3 : 2
Амкар
70'
70'
70'
10.06.2011
10 июня 2011
пт
17:45
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Амкар
2
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
29.05.2011
29 мая 2011
вс
18:00
ЦСКА
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
29.05.2011
29 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
ЦСКА
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
20.05.2011
20 мая 2011
пт
17:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Спартак-Нальчик
20.05.2011
20 мая 2011
пт
17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
14.05.2011
14 мая 2011
сб
17:30
Анжи
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
14.05.2011
14 мая 2011
сб
17:30
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Анжи
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
13:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Ахмат
19'
19'
19'
07.05.2011
07 мая 2011
сб
13:00
19'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
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