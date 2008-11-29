Лиам Миллер
№33
Полузащитник
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Команда
Хиберниан
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
13 февр. 1981 (40) лет
Рост
168
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 18:00
Сандерленд
1 : 4
Болтон
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 18:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Сандерленд
1
Болтон
4
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур