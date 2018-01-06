Пол МакШейн
№5
Защитник
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Команда
Рединг
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
6 янв. 1986 (35) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Стивенидж
0 : 0
Рединг
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Стивенидж
0
Рединг
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала