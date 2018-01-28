Грег Халфорд
№45
Защитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 дек. 1984 (36) лет
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 19:00
Кардифф
0 : 2
Манчестер Сити
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 19:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Кардифф
0
Манчестер Сити
2
был в запасе
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 22:45
Мэнсфилд Таун
1 : 4
Кардифф
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Мэнсфилд Таун
1
Кардифф
4
был в запасе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Кардифф
0 : 0
Мэнсфилд Таун
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кардифф
0
Мэнсфилд Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала