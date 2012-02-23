Дэнни Коллинс
№4
Защитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
6 авг. 1980 (40) лет
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
Валенсия
1 : 0
Сток Сити
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Валенсия
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала