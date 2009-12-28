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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Расселл Андерсон
№12
Защитник
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Команда
Абердин
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
25 окт. 1978 (42) года
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
Блэкберн
2 : 2
Сандерленд
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Блэкберн
2
Сандерленд
2
был в запасе
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Сандерленд
1 : 1
Портсмут
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд
1
Портсмут
1
был в запасе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
Сандерленд
5 : 2
Вулверхэмптон
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Сандерленд
5
Вулверхэмптон
2
был в запасе