Крейг Гордон
№1
Вратарь
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Команда
Селтик
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
31 дек. 1982 (38) лет
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Шотландия
4 : 0
Фарерские острова
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Шотландия
4
Фарерские острова
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Израиль
1 : 1
Шотландия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Израиль
1
Шотландия
1
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Шотландия
2 : 2
Австрия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Шотландия
2
Австрия
2
был в запасе