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Олимпиада
Энрике Илариу
№40
Вратарь
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
21 окт. 1975 (45) лет
Рост
189
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Кардифф
1 : 2
Челси
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Кардифф
1
Челси
2
был в запасе
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
Челси
0 : 0
Норвич Сити
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Челси
0
Норвич Сити
0
был в запасе
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:05
Ливерпуль
0 : 2
Челси
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Ливерпуль
0
Челси
2
был в запасе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:30
Челси
1 : 2
Сандерленд
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Челси
1
Сандерленд
2
был в запасе
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Челси
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Кристал Пэлас
1
Челси
0
был в запасе