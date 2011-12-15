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Олимпиада
Овидиу Бурча
№16
Защитник
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Команда
Бухарест
Гражданство
Румыния
Дата рождения
16 марта 1980 (41) год
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
21:00
ПСВ
2 : 1
Бухарест
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПСВ
2
Бухарест
1
был в запасе
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
Бухарест
1 : 3
Хапоэль
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бухарест
1
Хапоэль
3
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
21:00
Легия
3 : 1
Бухарест
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Легия
3
Бухарест
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
Бухарест
0 : 1
Легия
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бухарест
0
Легия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
Бухарест
1 : 3
ПСВ
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бухарест
1
ПСВ
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
Хапоэль
0 : 1
Бухарест
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хапоэль
0
Бухарест
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур