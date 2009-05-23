Врагел Да Силва
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
29 марта 1974 (47) лет
Рост
186
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
Энерги
3 : 0
Байер
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Энерги
3
Байер
0
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
Штутгарт
2 : 0
Энерги
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
минуты: 67' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
2
Энерги
0
минуты: 67' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур