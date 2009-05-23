Томислав Пиплица
№23
Вратарь
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
5 апр. 1969 (52) года
Рост
182
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
Энерги
3 : 0
Байер
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Энерги
3
Байер
0
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
Штутгарт
2 : 0
Энерги
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
2
Энерги
0
был в запасе
13.05.2009 13 мая 2009 ср 21:00
Энерги
0 : 1
Боруссия
13.05.2009 13 мая 2009 ср 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Энерги
0
Боруссия
1
был в запасе
09.05.2009 09 мая 2009 сб 16:30
Энерги
1 : 3
Бавария
09.05.2009 09 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Энерги
1
Бавария
3
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Энерги
2 : 0
Вольфсбург
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Энерги
2
Вольфсбург
0
был в запасе
17.04.2009 17 апр. 2009 пт 21:30
Шальке-04
4 : 0
Энерги
17.04.2009 17 апр. 2009 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
4
Энерги
0
был в запасе
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:30
Энерги
2 : 1
Арминия
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Энерги
2
Арминия
1
был в запасе
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 1
Энерги
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
2
Энерги
1
был в запасе
21.03.2009 21 марта 2009 сб 17:30
Энерги
0 : 2
Кельн
21.03.2009 21 марта 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Энерги
0
Кельн
2
был в запасе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Гамбург
2 : 0
Энерги
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
2
Энерги
0
был в запасе
07.03.2009 07 марта 2009 сб 17:30
Энерги
1 : 3
Герта
07.03.2009 07 марта 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Энерги
1
Герта
3
был в запасе
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 17:30
Бохум
3 : 2
Энерги
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бохум
3
Энерги
2
был в запасе
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
Энерги
2 : 1
Вердер
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Энерги
2
Вердер
1
был в запасе
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Боруссия
1 : 1
Энерги
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия
1
Энерги
1
был в запасе
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Энерги
3 : 1
Ганновер-96
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Энерги
3
Ганновер-96
1
был в запасе
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 17:30
Хоффенхайм
2 : 0
Энерги
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
2
Энерги
0
был в запасе
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 17:30
Байер
1 : 1
Энерги
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
1
Энерги
1
был в запасе
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 17:30
Энерги
0 : 3
Штутгарт
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Энерги
0
Штутгарт
3
был в запасе
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 17:30
Боруссия
1 : 3
Энерги
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
1
Энерги
3
был в запасе
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 17:30
Бавария
4 : 1
Энерги
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
4
Энерги
1
был в запасе