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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Сулейман Диавара
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
24 дек. 1978 (42) года
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
22:59
Монако
2 : 0
Марсель
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
2
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
22:59
Лион
2 : 2
Марсель
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
2
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур