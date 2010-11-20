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Теннис
Олимпиада
Горан Мазнов
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Македония
Дата рождения
22 апр. 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
2009
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Сибирь
0 : 1
Томь
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Сибирь
0
Томь
1
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
16:15
Анжи
1 : 0
Томь
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
16:15
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Анжи
1
Томь
0
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
13:00
Томь
2 : 2
Сатурн
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Томь
2
Сатурн
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:30
Ахмат
1 : 0
Томь
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Ахмат
1
Томь
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
12:30
Томь
0 : 3
ЦСКА
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
12:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Томь
0
ЦСКА
3
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
13:00
Томь
1 : 1
Локомотив
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Томь
1
Локомотив
1
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
14:15
Зенит
2 : 0
Томь
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
14:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Зенит
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
12:45
Томь
1 : 0
Динамо
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
12:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Томь
1
Динамо
0
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
15:00
Спартак
4 : 2
Томь
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
4
Томь
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
12:45
Томь
1 : 1
Крылья Советов
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
12:45
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Томь
1
Крылья Советов
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
15:00
Томь
3 : 2
Сибирь
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Томь
3
Сибирь
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
24.07.2010
24 июля 2010
сб
17:45
Алания
2 : 1
Томь
24.07.2010
24 июля 2010
сб
17:45
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Алания
2
Томь
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
18.07.2010
18 июля 2010
вс
15:00
Томь
1 : 4
Анжи
18.07.2010
18 июля 2010
вс
15:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Томь
1
Анжи
4
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.07.2010
10 июля 2010
сб
17:15
Амкар
2 : 1
Томь
10.07.2010
10 июля 2010
сб
17:15
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Амкар
2
Томь
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:30
Локомотив
2 : 1
Томь
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:30
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Локомотив
2
Томь
1
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
10:30
Томь
0 : 0
Зенит
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
10:30
минуты: 1' - 59'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Томь
0
Зенит
0
минуты: 1' - 59' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:30
Динамо
0 : 0
Томь
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо
0
Томь
0
был в запасе
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
10:30
Томь
2 : 2
Спартак
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
10:30
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Томь
2
Спартак
2
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
13:30
Крылья Советов
2 : 3
Томь
27.03.2010
27 марта 2010
сб
13:30
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Крылья Советов
2
Томь
3
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
22.03.2010
22 марта 2010
пн
15:00
Томь
0 : 1
Рубин
22.03.2010
22 марта 2010
пн
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Томь
0
Рубин
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
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