Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Предраг Сикимич
№81
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
29 авг. 1982 (38) лет
Рост
189
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
Луч
1 : 1
Урал
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
Луч
1
Урал
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Урал
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 37 тур
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
16:30
Урал
0 : 0
Динамо
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
16:30
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
Урал
0
Динамо
0
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
15:00
Сибирь
0 : 0
Урал
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
Сибирь
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
16:30
Урал
3 : 2
Торпедо
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 31 тур
Урал
3
Торпедо
2
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 31 тур
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
17:00
Мордовия
4 : 2
Урал
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
17:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
Мордовия
4
Урал
2
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
19:00
Балтика
2 : 2
Урал
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
19:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 24 тур
Балтика
2
Урал
2
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 24 тур
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
Урал
5 : 2
Химки
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
Урал
5
Химки
2
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:00
Урал
1 : 1
Луч
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Урал
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:00
Урал
2 : 0
СКА-Хабаровск
21'
21'
21'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:00
21'
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
Урал
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
17.06.2011
17 июня 2011
пт
18:00
Динамо
0 : 0
Урал
17.06.2011
17 июня 2011
пт
18:00
минуты: 31' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
Динамо
0
Урал
0
минуты: 31' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
07.06.2011
07 июня 2011
вт
16:00
Урал
3 : 2
Сибирь
07.06.2011
07 июня 2011
вт
16:00
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Урал
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
25.05.2011
25 мая 2011
ср
17:30
Торпедо
1 : 0
Урал
25.05.2011
25 мая 2011
ср
17:30
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
Торпедо
1
Урал
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
14:00
Урал
0 : 0
Мордовия
15.05.2011
15 мая 2011
вс
14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
Урал
0
Мордовия
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
Волгарь
0 : 3
Урал
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Волгарь
0
Урал
3
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Урал
3 : 0
Балтика
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Урал
3
Балтика
0
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
Химки
3 : 1
Урал
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Химки
3
Урал
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур