Владимир Манчев
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
6 окт. 1977 (43) года
Рост
183
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Базель
3 : 1
ЦСКА
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Базель
3
ЦСКА
1
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
ЦСКА
0 : 2
Базель
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ЦСКА
0
Базель
2
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
Рома
2 : 0
ЦСКА
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рома
2
ЦСКА
0
был в запасе
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
ЦСКА
1 : 1
Фулхэм
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ЦСКА
1
Фулхэм
1
был в запасе