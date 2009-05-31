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Олимпиада
Хауреги Иньяки Беа
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 июня 1978 (42) года
Рост
184
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Бетис
1 : 1
Вальядолид
64'
64'
64'
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
минуты: 49' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1
Вальядолид
1
минуты: 49' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Расинг
3 : 2
Вальядолид
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Расинг
3
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Нумансия
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0
Нумансия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:00
Депортиво
1 : 0
Вальядолид
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Осасуна
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Вальядолид
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Вильярреал
62'
62'
62'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Реал
2 : 0
Вальядолид
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
21.03.2009
21 марта 2009
сб
23:55
Севилья
4 : 1
Вальядолид
90'
90'
90'
21.03.2009
21 марта 2009
сб
23:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 0
Хетафе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Рекреативо
2 : 3
Вальядолид
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Рекреативо
2
Вальядолид
3
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
21:00
Валенсия
1 : 2
Вальядолид
01.03.2009
01 марта 2009
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 3
Малага
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1
Малага
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Альмерия
3 : 2
Вальядолид
36'
36'
36'
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Альмерия
3
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Атлетико
1 : 2
Вальядолид
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
1
Вальядолид
2
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
1
Эспаньол
1
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 3
Бетис
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1
Бетис
3
был в запасе
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
Спортинг
2 : 1
Вальядолид
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
2
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
0 : 1
Расинг
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0
Расинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Нумансия
4 : 3
Вальядолид
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Нумансия
4
Вальядолид
3
был в запасе