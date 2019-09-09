Якуб Блащиковски
№16
Полузащитник
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Команда
Висла
Гражданство
Польша
Дата рождения
14 дек. 1985 (35) лет
Рост
176
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.09.2019 09 сент. 2019 пн 21:45
Польша
0 : 0
Австрия
09.09.2019 09 сент. 2019 пн 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Польша
0
Австрия
0
был в запасе
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 21:45
Словения
2 : 0
Польша
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Словения
2
Польша
0
был в запасе
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
Польша
2 : 0
Латвия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
минуты: 62' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Польша
2
Латвия
0
минуты: 62' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
Австрия
0 : 1
Польша
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Австрия
0
Польша
1
был в запасе