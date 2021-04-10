Сами Хедира
№28
Полузащитник
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Команда
Герта
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 апр. 1987 (34) года
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Герта
-:-
Боруссия
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Герта
-
Боруссия
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
Унион
1 : 1
Герта
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Унион
1
Герта
1
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 0
Герта
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 54'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
2
Герта
0
минуты: 1' - 54' / Германия. Бундеслига, 23 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:30
Герта
0 : 3
РБ Лейпциг
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:30
минуты: 1' - 68'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 68' / Германия. Бундеслига, 22 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
Штутгарт
1 : 1
Герта
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 58' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Штутгарт
1
Герта
1
минуты: 58' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 22:00
Герта
0 : 1
Бавария
90'
90'
90'
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 22:00
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
0
Бавария
1
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур