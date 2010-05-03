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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Йилдирай Баштюрк
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
24 дек. 1978 (42) года
Рост
168
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2009/2010
03.05.2010
03 мая 2010
пн
19:00
Блэкберн
2 : 1
Арсенал
03.05.2010
03 мая 2010
пн
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Блэкберн
2
Арсенал
1
был в запасе
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Блэкберн
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вулверхэмптон
1
Блэкберн
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 36 тур