Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Людовик Маньин
№23
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
20 апр. 1979 (41) год
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
20:30
Штутгарт
3 : 1
Хоффенхайм
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
20:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
3
Хоффенхайм
1
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:30
Майнц
1 : 1
Штутгарт
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
1
Штутгарт
1
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
Штутгарт
1 : 1
Бохум
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
1
Бохум
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:30
Байер
4 : 0
Штутгарт
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
4
Штутгарт
0
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
Штутгарт
1 : 1
Герта
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
1
Герта
1
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
Боруссия
0 : 0
Штутгарт
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
0
Штутгарт
0
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
17:30
Штутгарт
0 : 0
Бавария
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
0
Бавария
0
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
Штутгарт
1 : 2
Шальке-04
33'
33'
33'
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:30
Гамбург
3 : 1
Штутгарт
79'
79'
79'
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гамбург
3
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
16:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия
1
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
16:30
Штутгарт
4 : 2
Фрайбург
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
4
Фрайбург
2
был в запасе
07.08.2009
07 авг. 2009
пт
21:30
Вольфсбург
2 : 0
Штутгарт
07.08.2009
07 авг. 2009
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
2
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур