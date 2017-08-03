Виталий Федорив
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
21 окт. 1987 (33) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:00
ПАОК
2 : 0
Олимпик
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
ПАОК
2
Олимпик
0
был в запасе