Рикарду Карвалью
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
18 мая 1978 (42) года
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Монако
2 : 0
Монпелье
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Монако
2
Монпелье
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
Лион
6 : 1
Монако
41'
75'
41'
75'
41'
75'
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
41'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лион
6
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 20:00
Монако
3 : 2
Генгам
89'
89'
89'
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
3
Генгам
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 22:00
Ренн
1 : 1
Монако
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 22:00
Монако
2 : 1
Марсель
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Монако
2
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 15:00
Лилль
4 : 1
Монако
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
4
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
01.04.2016 01 апр. 2016 пт 21:30
Монако
1 : 2
Бордо
01.04.2016 01 апр. 2016 пт 21:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
1
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:30
Монако
2 : 2
Реймс
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:30
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
2
Реймс
2
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 30 тур
04.03.2016 04 марта 2016 пт 22:30
Кан
2 : 2
Монако
04.03.2016 04 марта 2016 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Кан
2
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:00
Монако
3 : 1
Труа
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
3
Труа
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 19:00
Сент-Этьен
1 : 1
Монако
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 16:00
Монако
1 : 0
Ницца
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 21:00
Монако
2 : 0
Бастия
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
2
Бастия
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 19:00
Анжер
3 : 0
Монако
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
3
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 16:00
Монако
4 : 0
Тулуза
38'
38'
38'
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
4
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
Монако
2 : 2
Газелек
74'
74'
74'
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
74'
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
2
Газелек
2
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 20 тур
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Труа
0 : 0
Монако
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 19 тур
Труа
0
Монако
0
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 19 тур
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 16:00
Монако
1 : 0
Сент-Этьен
21'
21'
21'
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
Бастия
1 : 2
Монако
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
1
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
Монако
1 : 1
Кан
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
1
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур