Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эшли Коул
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 дек. 1980 (40) лет
Рост
176
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
15:30
Брайтон & Хов
2 : 1
Дерби Каунти
81'
81'
81'
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
15:30
81'
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Брайтон & Хов
2
Дерби Каунти
1
был в запасе