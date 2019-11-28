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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джон Оби Микел
№12
Полузащитник
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
22 апр. 1987 (33) года
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
18:50
Трабзонспор
0 : 1
Хетафе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
18:50
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Трабзонспор
0
Хетафе
1
был в запасе
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
2 : 2
Базель
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Трабзонспор
2
Базель
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Хетафе
1 : 0
Трабзонспор
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хетафе
1
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур