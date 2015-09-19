Джо Коул
№12
Полузащитник
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Команда
Ковентри
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 нояб. 1981 (39) лет
Рост
175
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 17:00
Астон Вилла
0 : 1
Вест Бромвич
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Астон Вилла
0
Вест Бромвич
1
был в запасе
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 17:00
Астон Вилла
2 : 2
Сандерленд
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
2
Сандерленд
2
был в запасе
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 17:00
Борнмут
0 : 1
Астон Вилла
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Борнмут
0
Астон Вилла
1
был в запасе