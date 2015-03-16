Майкл Эссьен
№2
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Гана
Дата рождения
3 дек. 1982 (38) лет
Рост
177
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.03.2015 16 марта 2015 пн 21:00
Фиорентина
2 : 1
Милан
16.03.2015 16 марта 2015 пн 21:00
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
2
Милан
1
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 27 тур
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 22:45
Кьево
0 : 0
Милан
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
0
Милан
0
был в запасе
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 17:00
Милан
2 : 0
Чезена
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
2
Чезена
0
был в запасе
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 14:30
Милан
1 : 1
Эмполи
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1
Эмполи
1
был в запасе
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 22:45
Ювентус
3 : 1
Милан
33'
33'
33'
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 22:45
Милан
3 : 1
Парма
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
3
Парма
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:45
Лацио
3 : 1
Милан
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
3
Милан
1
был в запасе
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 22:45
Торино
1 : 1
Милан
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
1
Милан
1
был в запасе
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
Милан
1 : 2
Сассуоло
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 17 тур
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 22:45
Рома
0 : 0
Милан
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
0
Милан
0
был в запасе
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 22:45
Милан
2 : 0
Наполи
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 22:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
2
Наполи
0
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
Милан
2 : 0
Удинезе
54'
71'
54'
71'
54'
71'
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 22:45
Милан
1 : 1
Интер
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 22:45
Сампдория
2 : 2
Милан
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
2
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 22:45
Милан
0 : 2
Палермо
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
0
Палермо
2
был в запасе
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 22:45
Милан
1 : 1
Фиорентина
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
1
Фиорентина
1
был в запасе
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 16:00
Верона
1 : 3
Милан
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Верона
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 21:45
Милан
2 : 0
Кьево
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 21:45
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Милан
2
Кьево
0
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 16:00
Чезена
1 : 1
Милан
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 16:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Чезена
1
Милан
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 21:45
Парма
4 : 5
Милан
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
4
Милан
5
был в запасе