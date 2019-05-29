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Олимпиада
Петр Чех
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
20 мая 1982 (38) лет
Рост
197
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2012/2013
29.05.2019
29 мая 2019
ср
22:00
Челси
4 : 1
Арсенал
29.05.2019
29 мая 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, Финал
Челси
4
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, Финал
09.05.2019
09 мая 2019
чт
22:00
Валенсия
2 : 4
Арсенал
09.05.2019
09 мая 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Валенсия
2
Арсенал
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
02.05.2019
02 мая 2019
чт
22:00
Арсенал
3 : 1
Валенсия
02.05.2019
02 мая 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Арсенал
3
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
18.04.2019
18 апр. 2019
чт
22:00
Наполи
0 : 1
Арсенал
74'
74'
74'
18.04.2019
18 апр. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Наполи
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
11.04.2019
11 апр. 2019
чт
22:00
Арсенал
2 : 0
Наполи
11.04.2019
11 апр. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Арсенал
2
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
14.03.2019
14 марта 2019
чт
23:00
Арсенал
3 : 0
Ренн
14.03.2019
14 марта 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Арсенал
3
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
07.03.2019
07 марта 2019
чт
20:55
Ренн
3 : 1
Арсенал
07.03.2019
07 марта 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Ренн
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
Арсенал
3 : 0
БАТЭ
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Арсенал
3
БАТЭ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
БАТЭ
1 : 0
Арсенал
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
БАТЭ
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала