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Баскетбол
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Материалы
Новости
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Скотт Синклейр
№11
Полузащитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 марта 1989 (32) года
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ЧФР Клуж
2 : 0
Селтик
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ЧФР Клуж
2
Селтик
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Селтик
3 : 1
Ренн
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Селтик
3
Ренн
1
был в запасе
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
Лацио
1 : 2
Селтик
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лацио
1
Селтик
2
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Селтик
2 : 1
Лацио
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Селтик
2
Лацио
1
был в запасе
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Селтик
2 : 0
ЧФР Клуж
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Селтик
2
ЧФР Клуж
0
был в запасе