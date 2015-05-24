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Олимпиада
Дидье Дрогба
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
11 марта 1978 (43) года
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Челси
3 : 1
Сандерленд
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 30'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Челси
3
Сандерленд
1
минуты: 1' - 30' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Челси
1 : 1
Ливерпуль
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Челси
1
Ливерпуль
1
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
15:30
Челси
1 : 0
Кристал Пэлас
03.05.2015
03 мая 2015
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Челси
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Лестер Сити
1 : 3
Челси
48'
48'
48'
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
48'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Лестер Сити
1
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:00
Арсенал
0 : 0
Челси
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Арсенал
0
Челси
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:30
Челси
1 : 0
Манчестер Юнайтед
53'
53'
53'
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Челси
1
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
15:30
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Челси
60'
60'
60'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
19:30
Челси
2 : 1
Сток Сити
90'
90'
90'
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
19:30
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Челси
2
Сток Сити
1
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
15.03.2015
15 марта 2015
вс
16:30
Челси
1 : 1
Саутгемптон
15.03.2015
15 марта 2015
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Челси
1
Саутгемптон
1
был в запасе
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
Вест Хэм
0 : 1
Челси
90'
90'
90'
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вест Хэм
0
Челси
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
Челси
1 : 1
Бернли
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
1
Бернли
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
Челси
1 : 0
Эвертон
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Челси
1
Эвертон
0
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 2
Челси
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Астон Вилла
1
Челси
2
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:30
Челси
1 : 1
Манчестер Сити
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:30
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Челси
1
Манчестер Сити
1
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
Челси
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
20:30
Тоттенхэм
5 : 3
Челси
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Тоттенхэм
5
Челси
3
был в запасе
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
17:05
Саутгемптон
1 : 1
Челси
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
17:05
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Саутгемптон
1
Челси
1
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
15:45
Челси
2 : 0
Вест Хэм
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
15:45
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
2
Вест Хэм
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
22.12.2014
22 дек. 2014
пн
23:00
Сток Сити
0 : 2
Челси
22.12.2014
22 дек. 2014
пн
23:00
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Сток Сити
0
Челси
2
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Челси
2 : 0
Халл Сити
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Челси
2
Халл Сити
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
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