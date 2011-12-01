Андрей Шевченко
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
29 сент. 1976 (44) года
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 23:05
Сток Сити
1 : 1
Динамо
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сток Сити
1
Динамо
1
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 21:00
Бешикташ
1 : 0
Динамо
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
1
Динамо
0
был в запасе
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
Динамо
1 : 0
Бешикташ
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
1
Бешикташ
0
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 22:05
Маккаби
1 : 1
Динамо
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Маккаби
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 20:00
Динамо
1 : 1
Сток Сити
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
1
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур