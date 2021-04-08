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Олимпиада
Кевин Теофил-Катерин
№28
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 окт. 1989 (31) год
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2016/2017
2015/2016
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
Динамо
-:-
Вильярреал
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Динамо
-
Вильярреал
-
18.03.2021
18 марта 2021
чт
20:55
Динамо
3 : 0
Тоттенхэм
18.03.2021
18 марта 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
3
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021
11 марта 2021
чт
23:00
Тоттенхэм
2 : 0
Динамо
11.03.2021
11 марта 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Тоттенхэм
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Динамо
1 : 0
Краснодар
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Краснодар
2 : 3
Динамо
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Краснодар
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала